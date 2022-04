Sprawdziłem, co potrafi Huawei MateBook E

To podzespoły, które większości użytkowników wystarczą z zapasem do codziennej pracy i pozwolą nie tylko korzystać z przeglądarki czy pakietu biurowego, ale także skorzystać z narzędzi do projektowania 2D czy obrabiać zdjęcia w formacie RAW. Co bardzo istotne, Huawei nie tylko włożył do obudowy wydajne podzespoły, ale zadbał też o to, by je odpowiednio schłodzić.