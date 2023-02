Polak dostał 40 000 zł kary za wystawianie lewych opinii w Google Maps

Jak informuje urząd, w cenniku dostępnych było 6 pakietów od small do premium, w tym ostatnim można było za 1200 zł kupić 100 opinii. Na dodatek zlecający często mieli wpływ na brzmienie publikowanych opinii, a nawet sami je tworzyli. Oto patologia w praktyce: ktoś zachęca cię do zakupów lub odwiedzin miejsca, ty myślisz, że to zadowolony użytkownik, a to sama firma klepie się po plecach.