Nowe ceny gier na Xboksa. Jakości PlayStation nie przewiduję

Doskonale rozumie to Sony, będące liderem w kategorii świetnych produkcji AAA dla jednego gracza. Wydawca takich hitów jak The Last of Us, God of War, Spider-Man, Uncharted i Gran Turismo wiedział, że chcąc zachować poziom oraz rozmach produkcji z którego jest znany, musi podnieść ceny. Albo to, albo w nowym Uncharted będzie się otwierać skrzynie ze skarbami dopiero po kupieniu DLC z jednorazowym kluczem. Biorąc pod uwagę, jak świetny jest Ragnarok czy Horizon Forbidden West, jakoś to znoszę. Raz w miesiącu mogę zapłacić te 349 złotych za świetną grę. Wiem jednak, że jestem w uprzywilejowanej sytuacji. Bezdzietnemu gamoniowi z dobrą pracą łatwo kupować pudełka za 70 dolarów.