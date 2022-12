Na polskie tory wyjedzie wyjątkowy pociąg. Po bilety trzeba będzie ustawiać się w kolejkach

Jestem kolejarzem romantycznym. Przymykam oko na opóźnienia czy fakt, że czasami podróż z jednego miasta do drugiego zajmuje nieco więcej czasu niż w przypadku jazdy autem. Rekompensuje mi to fakt, że siadam przy oknie i zatapiam się w mijającym krajobrazie. Pociąg mknie przez pola i lasy, obok rzek i jezior. Na łąkach widać sarny, ptaki oraz inne zwierzęta, toczy się sielskie, spokojne życie. A jak już wjeżdża się do miasta, to ma przed oczami wszystko, co w nim najlepsze. Pociągi są najlepsze.