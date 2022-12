Obowiązująca obecnie teoria mówi, że układy planetarne tworzą się z olbrzymich obłoków pyłu i gazu otaczającego młodą dopiero powstałą gwiazdę. Z czasem obłok wokół rotującej gwiazdy spłaszcza się w tzw. dysk protoplanetarny, w którym dochodzi do licznych zderzeń, ale też do powstawania lokalnych skupisk i zagęszczeń materii. To właśnie z nich czasem powstają planety i księżyce. Reszta gazu i pyłu z czasem rozwiewana jest przez ciśnienie promieniowania emitowanego przez młodą, intensywnie świecącą gwiazdę.