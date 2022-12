Samsung już nie chce robić procesorów Exynos. Nowe smartfony tylko ze Snapdragonem

Źródła powiązane z Samsungiem donoszą, że Samsung ma zamiar przenieść dział procesorów z firmy System LSI do Samsung MX. Co to oznacza w praktyce? To, że docelowo cały smartfon będzie projektowany "pod jednym dachem", wliczając w to również procesor. Szykuje się więc mocne zazębienie współpracy pomiędzy pionami, które dotychczas ewidentnie miały trochę za mały kontakt pomiędzy sobą.