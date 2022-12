Xbox Series S tanieje w oczach. Z taką strategią Microsoft wygra z PlayStation

Co w roku 2022 działo się wokół gier na konsole Xbox? W zasadzie to niemalże nic, wyłączając dodatek do Forzy Horizon i duże aktualizacje popularnych gier online’owych, jak Sea of Thieves czy Grounded. Mający dziś premierę High on Life może okazać się niespodziewanym hitem, patrząc po recenzjach - trudno to jednak zestawiać z nowym God of War na konsole PlayStation, a przecież Sony miało więcej takich premier.