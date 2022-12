Śródziemie powstało w chmurze. Bez niej świat Tolkiena by nie ożył

Zespoły zajmujące się montażem i postprodukcją nie tylko miały wgląd na żywo w to, co dzieje się na planie już na etapie realizacji zdjęć, ale na dodatek mogli reżyserom i aktorom zapewniać na żywo swój wkład. Konkretniej, baśniowe tła uzupełniające nowozelandzkie krajobrazy, wizualizacje różnych gatunków zasiedlających Śródziemie czy rendery rekwizytów, w czasie rzeczywistym zastępujące trzymane przez aktorów proste makiety. Dzięki temu reżyser i reszta osób na planie mogli pracować niemal tak, jak gdyby pandemii nie było - i jakby ten cały sztab specjalistów nigdy nie wrócił do swoich domów w ramach lockdownu. No, może nie do końca aż tak sprawnie. Niemniej jednak sprawiło to, że produkcję serialu można było kontynuować.