Najlepsza polska gra 2022 roku to nie Dying Light 2

Chociaż pod względem zróżnicowania gier era PS3/X360 nie jest przesadnie bogata, tamten okres kusił nas wieloma klasykami akcji. Gears of War, Vanquish, pierwsza Bayonetta, Darksiders, Devil May Cry 4, Metal Gear Rising… wszystko to linearne produkcje pełne efektownych starć i właśnie do tej spuścizny silnie nawiązuje Evil West. To prostsza produkcja nawiązująca do prostszych (więc subiektywnie lepszych) czasów, kiedy gry ma premierę miały wyraźny początek i koniec, nie posiadały przepustek sezonowych ani licznych DLC.