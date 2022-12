Lądownik InSight zamilkł na dobre. Chwilę wcześniej przysłał ostatnie zdjęcie

Za zasilanie lądownika odpowiadały dwa okrągłe panele słoneczne o średnicy 2,15 m każdy. Panele działały bezproblemowo, jednak z czasem na ich powierzchni zbierało się coraz więcej pyłu marsjańskiego, który przesłaniając panele, ograniczał coraz bardziej ilość energii elektrycznej, jaką mogły one wygenerować. To właśnie ten pechowy pył, który nawarstwił się na panelach słonecznych, doprowadził do końca misji tego fantastycznego lądownika.