Ten chip będzie napędzał gigakomputery przyszłości. Bazuje na ARM

Chipy Gravitron3E pojawią się w przyszłym roku jako opcja dla instancji AWS EC2, pod nazwą Hpc7G. Instancje przy tym można dość elastycznie konfigurować, w tym do 64 wirtualnych procesorów i do 128 GiB pamięci. Owe instancje wykorzystywać będą nowy hiperwizor Nitro 5. Klienci mogą liczyć na znacznie niższą latencję, nawet o 40 proc. wyższą sprawność energetyczną i dwukrotnie wyższą wydajność obliczeń zmiennoprzecinkowych w porównaniu do instancji C6gn z poprzednimi Gravitonami i do 20 proc. wyższą wydajność w zestawieniu z instancjami Hpc6a. Tyle teorii, która bez odpowiedniego punktu odniesienia prawdopodobnie dla czytelnika niewiele znaczy. Do jakiej pracy owe procesory się przydadzą? I do jakiej zostaną zaprzęgnięte?