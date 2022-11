Postaw na własny serwer. Zapewnij sobie stabilność w internecie

Choć na pierwszy rzut oka wykupienie własnego serwera może się wydawać czymś nietypowym, to wcale tak nie jest. Co więcej, operatorzy tacy jak OVHcloud posiadają w swojej ofercie szeroką paletę serwerów o różnej konfiguracji, w zależności od potrzeb klienta. Niezależnie od tego, na czym najbardziej ci zależy: na pojemności dysków przechowujących dane, czy też na mocy obliczeniowej serwera, w ofercie tej firmy znajdziesz coś dla siebie. OVHcloud jest w stanie dostarczyć swoim klientom zarówno serwer idealny do umieszczania na nich ogólnodostępnych gier online, jak i serwer przystosowany do procesowania olbrzymich zbiorów danych, uruchamiania algorytmów nauczania maszynowego, uruchamiania aplikacji internetowych, archiwizacji kopii zapasowych czy do uruchamiania aplikacji biznesowych.