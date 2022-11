W końcu telewizor się do czegoś przyda. Do Samsung Smart TV trafia ważna aplikacja

Muszę się do czegoś przyznać - pomimo tego, że jestem ponad 30-letnim boomerem, to i tak zakochałem się w TikToku. Urzekł mnie swoim algorytmem, który po kilku seansach idealnie podsuwa mi kolejne filmy. Nie traktuję tego jako stratę czasu, bo dowiaduję się różnych ciekawostek, poznaję nowe przepisy, które później testuję w kuchni, a czasem po prostu mam ochotę się rozerwać. Jeżeli chciałbym coś zmienić w tej aplikacji to poprosiłbym twórców o zbanowanie piosenki i wszystkich motywów z podkładem Unholy Sama Smitha. Tego jest zbyt dużo.