Silnik odkurzacza ma moc do 580 W i wiruje z prędkością do 135 tys. obrotów na minutę. Nie jest to 580 W wyrażone tylko na papierze, ale potwierdzone przez testy wewnętrzne wg normy IEC60335-1 CL.10. Wirnik został tak skonstruowany, by obniżyć masę urządzenia. Samsung podaje, że jest on o 47 proc. lżejszy w porównaniu z podobnymi urządzeniami. Poczujemy to zwłaszcza wtedy, gdy używamy sprzętu do odkurzania regałów czy tapicerki – jest on naprawdę lekki i pozwala na długie sprzątanie bez zmęczenia.