Promocje na sprzęt Razera na Amazonie. Nie tylko dla graczy

Choć Razer kojarzy się z wysoką ceną, to słuchawki Kraken X są dowodem na to, że producent odnajduje się także na tej niższej półce. I wcale nie idzie na kompromisy, bo ten model Szymon chwalił już w pełnej cenie, wynoszącej ok. 250 zł. 51 proc. rabatu to więc bardzo solidna zachęta, żeby te gamingowe słuchawki włożyć do koszyka.