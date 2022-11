Poznaj pięć kroków, by tworzyć technologie na własnych zasadach

„Mówią, że jestem idealnym dowodem na to, że przekwalifikowanie po 30. roku życia może zakończyć się sukcesem. Z kierowniczego stanowiska w branży handlowej przeszedłem do działu testów w firmie IT nie posiadając wcześniej żadnego doświadczenia w tej dziedzinie. Moje pierwsze kroki w IT postawiłem uczestnicząc w programie Akademia Testera, od tego wszystko się zaczęło. Obecnie, jako Team Manager w dziale testów, zarządzam pracą prawie 100 osób”. Mówi Wojtek, Test Manager w Avenga.