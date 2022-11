Rozkręcili Apple Watcha i Pixel Watcha. Jeden to dzieło sztuki, w drugim jest kupa w sreberku

Google, gdy wypuszcza nowe produkty, to pokazuje je światu jeden za drugim. Strzela, jak z karabinu: Strzał! Google Talk, Strzał! Google Wave, Strzał! Google Hangouts i Duo, Znowu ślepak! Google Allo, W końcu blisko celu! Google Meet, Google Chat, Google Meet (oryginal) - to zapewne nie wszystkie aplikacje do komunikacji, jakie wypuścił Google. Korporacja ta działa w taki sposób, że produkuje ciągle nowe rozwiązania, daje im mały budżet i trochę czasu. Jeśli przetrwają tę próbę i zdobędą jakieś sensowne zainteresowanie użytkowników, to przetrwają. Jeśli nie, wylądują na wielkim google'owskim cmentarzysku.



Dla odmiany Apple strzela ze snajperki i dopracowuje produkty. W tajemnicy pracowali nad pierwszym iPhone'em, iPadem, Apple Watchem. Nawet wiele informacji o nowym Apple Watchu Ultra udało się utrzymać niemal do samej premiery. Projekt musi być tajny, bo jest dopracowany od A do Z i trzeba go ukryć przed konkurencją tak długo, jak to tylko możliwe.