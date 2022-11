Alternatywa dla Photoshopa: Doskonałe Affinity Photo właśnie dostało nową wersję

Do 2013 roku Photoshop był sprzedawany jako niezależny, pudełkowy program wyceniony odpowiednio do możliwości, czyli na poziomie ok. 700 dol. za licencję. W 2013 r. Photoshop przeszedł na model subskrypcyjny, więc jest sprzedawany tylko w abonamencie Creative Cloud. Najtańszy pakiet dający dostęp do Photoshopa (a przy tym Lightrooma) kosztuje 12,29 euro, czyli ok. 58 zł miesięcznie. To daje ok. 700 zł rocznie.