Uzasadnienie zmiany czasu na zimowy jest w założeniu logiczne: w trakcie letnich miesięcy przestawiamy zegarki do przodu, aby wykorzystać to, że dłużej jest jasno. Z kolei w miesiącach "ciemniejszych" przestawiamy czas w drugą stronę po to, aby zmienić godziny wieczorne na wcześniejsze, dzięki temu rano, gdy wstajemy, jest trochę jaśniej.