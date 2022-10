WD Black D50 Game Dock - stacja dokująca nie tylko dla graczy

Wbudowany SSD jest też piekielnie szybki, bo wykorzystuje przepustowość złącza Thunderbolt 3. To czyni go ponad trzykrotnie szybszym od konwencjonalnych SSD podłączanych przez USB 3.1, a co za tym idzie, umożliwia nie tylko przechowywanie plików, ale też korzystanie z nich w czasie rzeczywistym. Przez miesiąc testów wykorzystywałem WD Black D50 w roli dysku „projektowego”, z którego odczytywałem pliki do montażu wideo. Ani razu nie odczułem spadku płynności, czy to podczas importu plików do projektu, czy podczas samej pracy z projektem.