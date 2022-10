TVP zrobiło aplikację dla młodych, ale ci nie chcą jej ściągać. Liczba pobrań jest porażająca

Unikałem jak ognia słowa „manipulacja”, ba, mój ostatni wpis sprzed kilku dni jasno wyraził moje intencje - nic do Was szczególnie nie mam (poza tym że mogłem zostać poinformowany o konkretach co do portalu, ale zakładam, że dla Was nie ma w tym kontrowersji więc ok, nie okłamaliście mnie i to jest jasne, ale też jakoś się tym nie chwaliliście), nie chcę robić wokół tego afery, ale też nie chcę mieć nic wspólnego z kolejną tubą propagandową TVP – napisał na Facebooku artysta.