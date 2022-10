Czekaliśmy na to 3 lata. Falcon Heavy poleci w kosmos

Tak właściwie to nie można powiedzieć, że Falcon Heavy to coś zupełnie innego niż Falcon 9. Jakby nie patrzeć jest to rakieta napędzana trzema pierwszymi stopniami rakiety Falcon 9 zamiast jednego, przeznaczona do wynoszenia cięższych ładunków na orbitę okołoziemską. Zgodnie ze specyfikacją jest ona w stanie dostarczyć na orbitę okołoziemską ładunek o masie do 64 ton.