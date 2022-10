Nauka gitary z grą wideo. Rocksmith+, lekcja druga: pokora i szacunek

Po kilku wieczornych sesjach z Rocksmithem+ złapałem się na tym, jak zdobyte doświadczenie zaczyna kiełkować, ale w zupełnie innych obszarach, nim bym przypuszczał przed rozpoczęciem przygody z tym tytułem. Chociaż wciąż nie potrafiłem zagrać Where is My Mind czy Nothing Else Matters, zacząłem stawiać fundamenty. Zdałem sobie sprawę, że zaczynam słyszeć, kiedy konkretna struna brzmi nie tak jak powinna i wymaga korekty. Zacząłem rozumieć, co muszę zrobić, aby dźwięk (nuta?) była wyższa albo niższa.