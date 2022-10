Chcę się nauczyć grać na gitarze, pomoże mi w tym gra wideo. Żółtodziób i Rocksmith+, lekcja pierwsza

Mój tymczasowy instrument to pożyczona gitara elektryczna Epiphone Les Paul Junior. Podobno oferuje niezły stosunek ceny do jakości, do tego jest rzekomo banalnie prosta w obsłudze. Nie znam się, ale tak sugerują Internety. Prostota to natomiast coś, co szczególnie do mnie przemawia. Zwłaszcza na pierwszym etapie nauki. Pełen naiwnej nadziei, siadam więc przed komputerem i jestem gotowy na rozpoczęcie zupełnie nowej, muzycznej drogi.