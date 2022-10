Polacy stworzyli robota do sadzenia drzew. Wygląda dziwnie

To oczywiście nie oznacza, że nikt wcześniej nie wpadł na to, aby zaciągnąć maszyny do sadzenia drzew. O innym ciekawym, choć zagranicznym projekcie, pisaliśmy rok temu. Były to autonomiczne roboty sadzące las. Ich wydajność to jeden hektar na około sześć godzin. Ekipa składa się z dwóch pojazdów: wykaszarka najpierw sprząta wyznaczone miejsce, a następnie drugi z robotów umieszcza w tym miejscu sadzonkę.