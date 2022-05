Latające roboty sadzą lasy. Człowiek nigdy nie osiągnie takiej wydajności

Zachodzące na świecie zmiany klimatyczne wymuszają na ludziach podjęcie zdecydowanych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla jest na tyle duża, że aby uchronić się przed katastrofalnymi skutkami musimy nie tylko drastycznie ograniczyć jego emisję, ale nawet zacząć go odsysać z atmosfery. Analogicznie, nie wystarczy powstrzymać rabunkowej wycinki lasów, ale także trzeba obsadzić lasami nowe obszary, aby stopniowo odbudowywać zielone płuca Ziemi, które byłyby w stanie pochłaniać CO2 i zamieniać go w tlen.