Najnowszy raport IPCC wyraźnie wskazuje, że sytuacja klimatyczna jest bardzo poważna. Już dawno ludzkość przekroczyła punkt, w którym samo ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pozwoliłoby na zahamowanie wzrostu temperatur. Na przestrzeni ostatnich dekad, podczas gdy naukowcy bezustannie wskazywali na powagę sytuacji, przemysł na całym świecie dostarczył do atmosfery tak duże ilości dwutlenku węgla, że nawet gdybyśmy teraz za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przestali emitować CO2 do atmosfery, temperatury nadal by rosły. Aby zachować obecny świat dla przyszłych pokoleń we w miarę niezmienionej formie, musimy jednocześnie minimalizować emisję gazów cieplarnianych oraz aktywnie usuwać już obecne ilości dwutlenku węgla z atmosfery.