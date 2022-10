Uwaga na SMS-y od Poczty Polskiej. Nadciąga nowa fala oszustw

Zespół CERT Poczta Polska, powstały w celu reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie, ostrzega przed kampaniami phishingowymi, mającymi na celu wyłudzić dane użytkowników. W tym celu oszuści preparują strony internetowe do złudzenia przypominające oficjalną witrynę Poczty Polskiej oraz bramki płatnicze poszczególnych banków. Można zakładać, że schemat działania będzie podobny, co w pozostałych przypadkach – zaczyna się od SMS-a lub e-maila z informacją o „konieczności dopłaty” do rzekomo zamówionej przesyłki. Potem klikamy w link, przenosimy się na stronę internetową, logujemy jakby nigdy nic do banku i cyk, przestępcy dostają dostęp do naszego konta.