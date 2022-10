Uważaj na numer 669 979 971. Tym razem to nie oszuści, a policja

Innym razem jest to wiadomość o rzekomej dopłacie do paczki DPD lub InPostu, jeszcze innym razem wiadomość o rzekomej dotacji rządowej na Orlen. Schemat działania jest bardzo podobny; do wiadomości dołączony jest link, który prowadzi na stronę internetową do złudzenia podobną do oficjalnej witryny PGE, InPostu czy innego usługodawcy.