Polski haker ukradł piosenki Eda Sheerana. Gwiazdy popełniają te same błędy co zwykli ludzie

W tym przypadku sprawdza się stara, choć często zapomniana rada: pamiętaj, że to, co wrzucasz do sieci, zawsze może w niej pozostać. Nieważne, czy to przygotowywany utwór, czy może zdjęcie z rodzinnej imprezy. Kiedy ląduje na serwerach, praktycznie tracisz nad tym kontrolę. Nie oznacza to, że z chmury nie warto korzystać - po prostu należy robić to z głową, mając w pamięci to, że ktoś pliki może ewentualnie zobaczyć.