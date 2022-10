Pierwszy bank z NFT. Pekao wraca do korzeni i stawia na art branding

Artystyczna forma plakatu poza tym, że eksponuje aspekty informacji, wzbudza emocje odbiorcy. Tak było z plakatem zaprojektowanym przez brytyjskie Ministerstwo Informacji w 1939 roku, który miał podtrzymywać obywateli na duchu podczas drugiej Wojny Światowej, krzycząc do nich: “Keep Calm and Carry On" (“Zachowaj spokój i rób swoje"). Po wojnie slogan z plakatu wszedł na dobre do mainstreamu, stając się powszechnym tekstem kultury.