Bank Pekao będzie komunikował się z klientami poprzez sztukę. Połączy NFT z art brandingiem

Bank Pekao zdecydował o zmianie podejścia do komunikacji wizualnej. Zanim to nastąpiło przeprowadzono kwerendę w archiwach. Jej owocem była publikacja „Między sztuką a komercją. Reklama Banku Pekao S.A. w latach 1948-1989”. Wypracowane już w latach 50. XX wieku metody promocji banku, powstały w kręgu artystów, którzy należeli do tzw. polskiej szkoły plakatu. Zyskała ona w latach późniejszych sławę międzynarodową, a same plakaty były istotnym nośnikiem reklamowym w tamtym czasie.