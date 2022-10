Patryk Jaki sądzi się z Facebookiem. Poszło o dezinformację

Historia zdjęcia jest nietypowa: stworzył je satyryczny AszDziennik w ramach żartu i od razu zaznaczył, że to fotomontaż. Ktoś jednak nie doczytał, wziął samo zdjęcie z podpisem "ja i mój rablador", po czym zorientował się, że pies jest doklejony. Następnie udało się znaleźć oryginalną fotografię Jakiego i teza już była gotowa: Jaki nie dość, że dokleja sobie psa do zdjęcia, próbując ocieplić wizerunek, to jeszcze pisze o nim z błędem per "rablador", dowodząc swej niewiedzy.