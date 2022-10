Alleluja, można wyłączyć komiksowe efekty w NFS Unbound

Gdy doświadczony wydawca gier wideo taki jak EA czy Ubisoft próbuje dotrzeć do nowych pokoleń, efekty potrafią być komiczne. Tragikomiczne wręcz. Serie takie jak Battlefield tracą własną tożsamość, podążając za trendami sektora mobilnego. Boję się, że podobnie będzie w przypadku Need for Speeda. Unbound tak zbliży się do tytułów na telefon pokroju Asphalta, że stanie się do bólu prosty i zautomatyzowany. Pierwszą ofiarą tego procesu będzie model jazdy.