Polacy zwariowali na punkcie tego robota. Tworzą wybitne memy i chcą się z nim kochać

Ale co, jeśli żarty z Kerfusia mają jeszcze jakieś inne, głębsze podłoże? Świadczyć mogą o tym alternatywne wizje przyszłości robota. Ten staje się wielkim rewolucjonistą, rozpoczyna bunt maszyn, mści się na ludziach. Chcieliście zabawić się z Kerfusiem, to on zabawi się z wami – już pojawiają się parafrazy pewnego kultowego powiedzenia. Nic nowego, lęk o zyskujących świadomość maszynach to również ograny przez popkulturę temat, ale tutaj raczej się go obśmiewa. Przecież Kerfuś nie jest zdolny do takich rzeczy. Prawda? Prawda?!