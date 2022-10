Jaki trenażer wybrać? Na te rzeczy zwróć uwagę przy zakupie

Jeśli natomiast chodzi o zgodność techniczną roweru z trenażerem, to... też warto to sprawdzić. W przypadku trenażerów rolkowych problemów oczywiście nie będzie. W przypadku pozostałych - sprawdźmy przede wszystkim sposób montażu (szybkozamykacz, sztywna oś) oraz obsługiwane napędy. Większość producentów dorzuca podstawowy zestaw adapterów do kompletu, ale np. jeśli ktoś korzysta z 12-rzędowych napędów Sram, to raczej na pewno będzie musiał dokupić specjalny bębenek dedykowany do tego konkretnego trenażera. I nie będzie on tani.