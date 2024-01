Jaką aplikację na trenażer wybrać? Sprawdziłem (prawie) wszystkie i wybrałem najlepsze

Oczywiście można wymieniać wszystko, co jest w Zwifcie - plany treningowe, pojedyncze treningi, sporo tras, świetni „cyfrowi partnerzy”, grywalizacja i wyzwania na całego, dodatkowe trasy-podjazdy, ale i tak wszyscy wiedzą, o co chodzi - o to, że tutaj są wszyscy. Mapy są pełne, cały czas coś się dzieje, jak wchodzisz na imprezę do znajomych, to wszyscy cię pytają, jaki masz czas na Alpe (a potem się budzisz), zawsze jest ktoś, kogo można podgonić, dymki z czatu latają na lewo i prawo, a jak wybierzesz odpowiedni przejazd, to możesz dostać wirtualną koszulkę Pas Normal Studios z pominięciem ich normalnych cen. Zabawa na całego i piszę to bez złośliwości, bo sam spędziłem w wirtualnym świecie Zwifta naprawdę sporo godzin (choć niewiele w porównaniu do wyjadaczy) i faktycznie cała ta przygoda i skupiona dookoła tego społeczność po prostu... żyje.