Myślałem, że będę korzystać z trenażera tylko zimą. Jest sierpień, a ja wciąż nie odpiąłem go od prądu

Tak, trening na trenażerze rowerowym to dalej nie jest to to samo, co jazda na dworze. Z drugiej strony - z Wrocławia w jakieś porządne góry mam trochę zbyt daleko, żeby jeździć tam regularnie. Plus nawet takie drobnostki jak odwzorowywanie nawierzchni i przekazywanie tego na rower (cieszy naprawdę za każdym razem) czy ruchome stópki, dzięki którym całość odrobinę mniej przypomina jazdę na klasycznym rowerze treningowym, dają akurat tyle radości, żeby te 60 czy 90 minut przepchnąć do końca, zamiast np. zasiąść na kanapie i uznać "ee, może jutro gdzieś wyjdę pojeździć".