Trenażer Tacx Neo 2T 260 godzin później. Nie czekam na następcę i ty też nie musisz

Co istotne, nie były to miesiące na zasadzie „po zimie trenażer idzie do kartonu”. Tacx Neo 2T pracował u mnie dzielnie niemal przez cały rok, wliczając w to nawet najgorętsze dni lata. Właściwie jedyny miesiąc, kiedy nie korzystałem z niego przez ostatni rok (i to z hakiem), to ten, kiedy… po prostu nie było go u mnie. Co zresztą pozwoliło mi jeszcze bardziej docenić to, co Neo 2T oferuje - w szczególności jedną z funkcji.