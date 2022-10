Google wie, że nie lubisz reklam. Teraz łatwo wybierzesz, których nie chcesz oglądać

To rozwiązanie typu win-win. Wygrywa reklamodawca, bo trafia do „targetu” zamiast strzelać na oślep i wygrywa odbiorca, bo ogląda tylko reklamy tego, co faktycznie może mieć ochotę kupić. Tak przynajmniej powinno to działać. W praktyce bowiem personalizowane reklamy bywają dalece nieprecyzyjne, przez co dochodzi do sytuacji, w których np. jesteśmy bombardowani reklamami produktów, które obejrzeliśmy gdzieś tylko raz, albo jeszcze na długo po dokonaniu zakupu oglądamy reklamy kupionego przedmiotu. Nie mówiąc już o reklamach niestosownych czy po prostu głupich, które może i pasują do naszego „profilu”, ale nie mamy ochoty ich oglądać.