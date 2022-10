Francja się zbroi. Po latach przerwy zamawia myśliwce Dassault Rafale

Rafale to dwusilnikowy, wielozadaniowy samolot myśliwski, jeden z najlepszych wielozadaniowych samolotów myśliwskich. Przeznaczony jest do zdobycia przewagi powietrznej, ale posiada możliwość przenoszenia całej gamy uzbrojenia do niszczenia celów w powietrzu, na ziemi i na wodzie, a także broni atomowej.