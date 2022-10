Można by powiedzieć, że gaz zasłania nam to, co najciekawsze, tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Gdyby nie zimny gaz i pył międzygwiezdny, to i gwiazd by nie było. Wszak to właśnie w zagęszczeniach odpowiednio zimnego pyłu i gazu dochodzi do kolapsu grawitacyjnego materii i powstawania protogwiazd, które potem nabierając z otoczenia coraz więcej materii rozwijają się w pełnoprawne gwiazdy.