Najpiękniejszy kosmiczny obiekt ma nowe profilowe. James Webb zrobił kapitalne zdjęcie Filarów stworzenia

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba już od pół roku rozgląda się po wszechświecie i co chwilę dostarcza nam dowodów na to, że warto było poświęcić całe lata i miliardy dolarów na jego zbudowanie. Poza podstawową korzyścią, czyli niezwykle precyzyjnymi danymi naukowymi, które naukowcy będą analizowali przez najbliższe dekady odkrywając coraz to nowe tajemnice wszechświata, szeroka opinia publiczna może do woli zachwycać się naprawdę spektakularnymi zdjęciami najciekawszych obiektów w przestrzeni kosmicznej.