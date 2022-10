Ruszył Smart Week. Oto najlepsze promocje na Allegro

Co zyskuje uczestnik programu Smart? Darmową dostawę do punktów odbioru takich jak Paczkomaty InPost, automaty Allegro One Box czy sklepy Żabka przy zakupie za minimum 40 zł od jednego sprzedawcy. Również przy dostawie kurierem obecne minimum dla darmowej dostawy wynosi 40 zł. Co jeszcze? Allegro oferuje również darmowe zwroty, odroczoną płatność w ramach Allegro Pay.