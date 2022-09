Battle royale to wciąż jeden z najbardziej dochodowych gatunków gier wideo w modelu Free2Play. Stąd lawina podobnych do siebie, powtarzalnych, nudnych produkcji, której doświadczamy nieprzerwanie od kilku długich lat. Każdy wydawca chce uszczknąć kawałek ze stołu, przy którym siedzi Fortnite, Apex Legends, PUBG Battlegrounds oraz Call of Duty Warzone. Mało komu się to jednak skutecznie udaje. The Finals to pierwsza produkcja od wielu lat, która może zmienić zastany układ sił.