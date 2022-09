Wtargnął w atmosferę i eksplodował. Naukowcy-detektywi śledzą spadającą gwiazdę

To jest niesamowite, co można zrobić ze zdjęciem, na którym zarejestrowano spadającą gwiazdę nad Oceanem Spokojnym. Astronomowie ustalili na podstawie zdjęcia, z jakiego kierunku wleciał w atmosferę Ziemi kosmiczny okruch, a następnie odnaleźli go na archiwalnych zdjęciach w przestrzeni kosmicznej.