Powrót Amerykanów na Księżyc to nieśmieszny żart. Rakieta SLS znowu nie poleci, a mamy dopiero testy

24 września, widząc jak rozwija się tropikalny układ burzowy Ian, inżynierowie odwołali start zaplanowany na 27 września. Co więcej, prognozy stały się na tyle niekorzystne, że rozpoczęto nawet przygotowania do przetransportowania rakiety do hangaru na czas huraganu. Do samego końca NASA miała nadzieję, że jednak rakiety nie trzeba będzie chować, jednak kiedy wszystkie modele pogodowe zaczęły zgadzać się co do tego, że wybrzeże Florydy będzie w najbliższych dniach zmagało się z potężnym wiatrem huraganu Ian, podjęto decyzję o wycofaniu rakiety ze stanowiska startowego do hangaru. Transport rozpoczął się we wtorek o godzinie 5:20 polskiego czasu i potrwa 11 godzin.