Wypas w standardzie. Infinix szykuje telefony dla tych, którzy lubią oszczędzać, a nie trawią kompromisów

Infinix Note 12 Pro i Infinix Note 12 Pro 5G mają być telefonami oferowanymi w bardzo atrakcyjnych cenach w relacji do konkurencji. To jednak nie oznacza, że są one wykonane przy użyciu małowydajnych i tanich podzespołów. Wręcz przeciwnie: zapowiadają się bardzo ciekawie. Wiele zależy od tego, jaką producent faktycznie zaproponuje cenę - jeżeli jednak będzie w istocie atrakcyjna, szykuje się potencjalny hit.