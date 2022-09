Trzeba być szalonym, żeby go kupić. ASUS ROG Phone 6 - recenzja

To jednak drobiazgi. Aparat może trochę rozczarowuje, ale przecież nikt nie kupuje ROG Phone’a 6 dla jego możliwości fotograficznych, tak jak nikt nie kupuje Porsche 911 dla rozmiaru bagażnika. Kwestię jakości wykonania rozwiązuje z kolei dedykowane etui, które przydaje konstrukcji solidności (choć niestety zwiększa jego rozmiar do poziomu absurdu). To, co ROG Phone 6 robi dobrze, przyćmiewa to, co robi gorzej.