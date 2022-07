ROG Phone 6 zachwyca możliwościami audio. Szkoda, że to wyjątek na rynku smartfonów

Tymczasem ocena sprzętu audio wymaga albo bardzo drogiego sprzętu pomiarowego, do którego zwykły Kowalski nie ma dostępu, albo bardzo wrażliwego na niuanse słuchu. A nawet w tym drugim przypadku trudno jest jednoznacznie określić, który parametr wpływa na konkretny efekt. Układy audio są tutaj o wiele bardziej, rzekłbym, holistyczne. I przechodząc do sedna – ROG Phone 6 brzmi po prostu lepiej. Podczas gdy ROG Phone 5 miał nieco „piaszczystą”, dość ostrą górę, zwłaszcza grając bardzo głośno, tutaj dźwięk jest zbalansowany i równomierny. Chwila zabawy korektorem graficznym opracowanym przez Dirac pozwala też wycisnąć z tego telefonu dźwięk tak przyjemny i głęboki, że momentami trudno uwierzyć, że to gra telefon, a nie wysokiej jakości głośnik Bluetooth. I co ciekawe, nawet na maksymalnym poziomie głośności te głośniki nie przesterowują ani nie tracą czystości brzmienia, co przypisać można prawdopodobnie funkcji Qualcomm Aqstic, która jest częścią rozwiązania Qualcomm Sound - odpowiada ona za należyte kompresowanie sygnału audio tak, by nawet przy najwyższym natężeniu nie mógł uszkodzić głośnika w smartfonie.